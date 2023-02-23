Секс-скандал легенды "Барселоны": известна реакция Дани Алвеса на решение суда

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 15:20
©instagram.com/danialves

Стало известно, как бывший защитник "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес отреагировал на решение суда оставить его под стражей.

Напомним, что футболист арестован по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Накануне апелляционный суд Барселоны отклонил жалобу защиты и принял решение оставить бразильца под стражей без права внесения залога. Прокуратура считает, что Алвес может скрыться от следствия, покинув Испанию.

По данным Cuatro al dia, бывший защитник "Барселоны" тяжело воспринял решение суда, поскольку надеялся на освобождение. Все утро после вынесения решения Алвес провел в камере молча.

La Razon сообщает, что защита работает над новой стратегией, чтобы вновь попытаться доказать невиновность Алвеса.

39-летний Алвес является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея. За карьеру он играл за мексиканский клуб "Пумас", бразильские "Баию" и "Сан-Паулу", итальянский "Ювентус", французский "Пари Сен-Жермен", испанские "Севилью" и "Барселону".

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Правосудие Футбол Бразилия Сексуальные домогательства

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:20
Мировой футбол
Секс-скандал легенды "Барселоны": известна реакция Дани Алвеса на решение суда
Сегодня , 08:07
Мировой футбол
Роналду и его диета. Чем она уникальна и почему ее копируют
Вчера , 10:59
Мировой футбол
Футбольные звезды на большом экране: Златан Ибрагимович дебютирует в кино
Вчера , 09:16
Мировой футбол
"Я приеду в Казахстан". Экс-звезда "Реала" встретится с лидером "Кайрата"?
21 февраля, 23:38
Мировой футбол
Выступал с сыном Пике и Шакиры. Арабский клуб подписал казахстанского футболиста
21 февраля, 17:05
Мировой футбол
Секс-скандал с легендой "Барселоны". Суд принял решение по Дани Алвесу
21 февраля, 15:29
Мировой футбол
Месси передумал продлевать контракт с ПСЖ
21 февраля, 14:29
Мировой футбол
Роналду переехал из отеля-небоскреба в собственный дом в Саудовской Аравии
21 февраля, 07:56
Мировой футбол
Мяч, которым Марадона забил гол "рукой бога", во второй раз не смогли продать на аукционе
21 февраля, 07:31
Мировой футбол
Слишком дорогой трансфер? "Ливерпулю" предложили подписать Неймара
© 2008 - 2023 ТОО «EML»