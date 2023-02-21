Секс-скандал с легендой "Барселоны". Суд принял решение по Дани Алвесу

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Сегодня 17:05
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Суд Барселоны согласился оставить бывшего игрока "Барселоны" Дани Алвеса под стражей без права внесения залога, сообщает Marca. 39-летний футболист обвиняется в изнасиловании молодой женщины в ночном клубе Барселоны 30 декабря.

Апелляция игрока была отклонена, и он остается под стражей с тех пор, как 20 января следственный судья отправил его в тюрьму, после чего он был помещен в пенитенциарный центр "Брианс 2" в Сант-Эстеве-Сесровиресе (Барселона).

Апелляция защиты

На прошлой неделе апелляционный суд Барселоны рассмотрел апелляцию защиты Алвеса на решение следственного судьи отправить его в тюрьму без права внесения залога.

Согласно юридическим источникам, на слушании, которое проходило за закрытыми дверями, чтобы защитить частную жизнь жертвы, сторона Алвеса сослалась на апелляцию, поданную с просьбой о его освобождении, и после настаивания на том, что у футболиста достаточно связей в Испании, чтобы гарантировать, что он не сбежит, он снова поставил под сомнение рассказ предполагаемой жертвы, среди прочих аспектов потому, что у нее нет вагинальных повреждений.

Однако эта апелляция не возымела действия, и во вторник утром суд Барселоны согласился оставить Алвеса в предварительном заключении без права внесения залога.

Напомним, что последним клубом бразильца был мексиканский "Пумас". В его карьере также были "Барселона", "Сан-Паулу", "Пари Сен-Жермен", "Ювентус", "Севилья", "Баия".

Алвес - самый титулованный футболист мира. Он завоевал 46 трофеев. Наиболее успешным этапом карьеры бразильца стали его выступления за "Барселону" (с 2008 по 2016 год, с 2021 по 2022-й). В составе "сине-гранатовых" шесть раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды становился обладателем Кубка Испании, четыре раза выигрывал Суперкубок страны, по три раза - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Метки:
Бразилия Изнасилование Барселона

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