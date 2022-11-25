В Саудовской Аравии планируют покупку "Ливерпуля" и "МЮ" и не исключают приезд Роналду

В Саудовской Аравии не исключают переход португальца Криштиану Роналду в один из местных клубов, а также рассчитывают на покупку английских "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед". Такое заявление сделал министр спорта страны принц Абдель Азиз бин Турки Аль-Фейсал. Он отметил, что такие варианты были бы выгодны для всех сторон.

"Кто не хочет, чтобы Роналду играл в их лиге? Он и Месси являются образцами для подражания для многих молодых игроков. Я надеюсь на покупку нашими инвесторами "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля". Если все получится, это будут хорошие сделки. Покупателями могут быть как частные предприниматели, так и компании из нашего королевства. Премьер-лига - лучшая лига в мире, ее смотрят все, в Саудовской Аравии есть преданные поклонники английских команд. Так что это было бы выгодно для всех", - цитирует Аль-Фейсала Sky Sports.

Напомним, Роналду вместе со сборной Португалии принимает участие в ЧМ-2022 в Катаре, где уже забил первый гол. "Манчестер Юнайтед" же тем временем объявил о его уходе из клуба.