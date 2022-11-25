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В Саудовской Аравии планируют покупку "Ливерпуля" и "МЮ" и не исключают приезд Роналду

В Саудовской Аравии планируют покупку "Ливерпуля" и "МЮ" и не исключают приезд Роналду
©twitter.com/FIFAWorldCup

В Саудовской Аравии не исключают переход португальца Криштиану Роналду в один из местных клубов, а также рассчитывают на покупку английских "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед". Такое заявление сделал министр спорта страны принц Абдель Азиз бин Турки Аль-Фейсал. Он отметил, что такие варианты были бы выгодны для всех сторон.

"Кто не хочет, чтобы Роналду играл в их лиге? Он и Месси являются образцами для подражания для многих молодых игроков. Я надеюсь на покупку нашими инвесторами "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля". Если все получится, это будут хорошие сделки. Покупателями могут быть как частные предприниматели, так и компании из нашего королевства. Премьер-лига - лучшая лига в мире, ее смотрят все, в Саудовской Аравии есть преданные поклонники английских команд. Так что это было бы выгодно для всех", - цитирует Аль-Фейсала Sky Sports.

Напомним, Роналду вместе со сборной Португалии принимает участие в ЧМ-2022 в Катаре, где уже забил первый гол. "Манчестер Юнайтед" же тем временем объявил о его уходе из клуба.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2 Манчестер Сити 14 10 2 2 40-14 32
3 Ньюкасл Юнайтед 15 8 6 1 29-11 30
4 Тоттенхэм Хотспур 15 9 2 4 31-21 29
5 Манчестер Юнайтед 14 8 2 4 20-20 26
6 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7 Брайтон энд Хов Альбион 14 6 3 5 23-19 21
8 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
11 Кристал Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
12 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13 Лестер Сити 15 5 2 8 25-25 17
14 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15 Лидс Юнайтед 14 4 3 7 22-26 15
16 Вест Хэм Юнайтед 15 4 2 9 12-17 14
17 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
18 Ноттингем Форест 15 3 4 8 11-30 13
19 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 15 2 4 9 8-24 10

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Метки:
Роналду Криштиану Ливерпуль Манчестер Юнайтед АПЛ Саудовская Аравия

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