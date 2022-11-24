Роналду забил первый гол на ЧМ-2022

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Криштиану Роналду забил первый гол на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.
37-летний футболист отличился в матче группы H против Ганы. Португалец реализовал пенальти на 65-й минуте, который сам же и заработал.
Отметим, что Роналду повторил рекорд Месси по участиям в чемпионатах мира. Роналду ранее играл на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов. Его наивысшее достижение - четвертое место на турнире в Германии в 2006 году.
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