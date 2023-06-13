Саудовский клуб предложил контракт "главному антигерою" финала Лиги чемпионов. Известна зарплата

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 15:45
©УЕФА

Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Бельгийский нападающий получил официальное предложение от "Аль-Хилаля", сообщает Goal.

По информации источника, саудовцы предложили форварду контракт на два года с общей зарплатой 50 миллионов евро.

Отмечается, что сам Лукаку рассматривает предложение "Аль-Хилаля". Однако его не устраивает предложенная сумма контракта, форвард хочет зарабатывать больше в саудовской лиге.

Чтобы оформить трансфер Ромелу, "Аль-Хилаль" должен будет вступить в переговоры с "Челси". В лондонском клубе готовы продать форварда, чтобы сократить свой состав перед новым сезоном, но запросят за него более 50 миллионов евро.

Клуб из Эр-Рияда не хочет платить такие деньги, но готов найти компромисс с лондонцами.

Напомним, бельгиец должен будет вернуться в "Челси" из "Интера", где он был в аренде. В составе итальянского клуба Лукаку дошел до финала Лиги чемпионов, где они уступили английскому "Манчестер Сити" (0:1).

После игры бельгиец подвергся критике за реализацию, а итальянские газеты назвали Лукаку главным виновником поражения "Интера" в финале ЛЧ. Так, La Gazetta della Sport вышла с заголовком "Ужасный вечер Лукаку", а Tuttosport написал "Лукаку - главный антигерой ужасного финала".

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Челси Интер Саудовская Аравия Футбольные трансферы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:45
Мировой футбол
Саудовский клуб предложил контракт "главному антигерою" финала Лиги чемпионов. Известна зарплата
Сегодня , 13:53
Мировой футбол
Криштиану Роналду упал в цене и потерял статус самого дорогого игрока
Сегодня , 11:13
Мировой футбол
Фабрегас высказался о зависимости будущего "Манчестер Сити" от Гвардиолы
Сегодня , 09:55
Мировой футбол
"Реал" готов купить Мбаппе в летнее трансферное окно
Сегодня , 08:01
Мировой футбол
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес подписали добрачный контракт
Вчера , 22:29
Мировой футбол
Лука Модрич отказался от 80 миллионов евро ради выступления за "Реал"
Вчера , 18:44
Мировой футбол
"Cтанет намного популярнее". Неймар предрек расцвет МЛС с приходом Месси
Вчера , 14:51
Мировой футбол
Стало известно будущее Гвардиолы после требла с "Манчестер Сити"
Вчера , 11:06
Мировой футбол
Замена Месси и Роналду. Названы лидеры нового поколения футболистов
Вчера , 09:11
Мировой футбол
У Месси возникли проблемы в Китае
© 2008 - 2023 ТОО «EML»