Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Бельгийский нападающий получил официальное предложение от "Аль-Хилаля", сообщает Goal.

По информации источника, саудовцы предложили форварду контракт на два года с общей зарплатой 50 миллионов евро.

Отмечается, что сам Лукаку рассматривает предложение "Аль-Хилаля". Однако его не устраивает предложенная сумма контракта, форвард хочет зарабатывать больше в саудовской лиге.

Чтобы оформить трансфер Ромелу, "Аль-Хилаль" должен будет вступить в переговоры с "Челси". В лондонском клубе готовы продать форварда, чтобы сократить свой состав перед новым сезоном, но запросят за него более 50 миллионов евро.

Клуб из Эр-Рияда не хочет платить такие деньги, но готов найти компромисс с лондонцами.

Напомним, бельгиец должен будет вернуться в "Челси" из "Интера", где он был в аренде. В составе итальянского клуба Лукаку дошел до финала Лиги чемпионов, где они уступили английскому "Манчестер Сити" (0:1).

После игры бельгиец подвергся критике за реализацию, а итальянские газеты назвали Лукаку главным виновником поражения "Интера" в финале ЛЧ. Так, La Gazetta della Sport вышла с заголовком "Ужасный вечер Лукаку", а Tuttosport написал "Лукаку - главный антигерой ужасного финала".