Саудовская лига потеряла миллиарды из-за Роналду

Американский вещатель FOX Sports объявил о прекращении сотрудничества с Саудовской Про-лигой на фоне резонансной ситуации вокруг форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Отмечается, что отказ медиа-партнёра серьёзно подрывает глобальные медиа- и бизнес-амбиции чемпионата. По данным источника, совокупные финансовые потери лиги в сфере международных прав и маркетинга уже достигли примерно 2,4 миллиарда долларов.

Ранее Роналду пропустил второй матч "Аль-Насра" подряд. Как сообщает ESPN, 40-летний португалец бойкотирует игры из-за отсутствия гарантий от Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии относительно изменений в руководстве клуба.

Криштиану выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года. В текущем сезоне он провёл 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 3 результативные передачи. Источники отмечают, что если гарантии не будут предоставлены в ближайшие недели, Роналду может покинуть клуб летом.