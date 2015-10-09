Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сатпаев вошёл в топ-5 рейтинга вместе с игроками "Баварии", "Ливерпуля" и ПСЖ

Сатпаев вошёл в топ-5 рейтинга вместе с игроками "Баварии", "Ливерпуля" и ПСЖ Дастан Сатпаев. ©ФК "Кайрат"

Шведский портал Score90 опубликовал рейтинг лучших игроков, родившихся в 2008, 2007, 2006 и 2005 годах, передают Vesti.kz.

Нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев занял пятое место среди игроков, родившихся в 2008 году.

Топ-5 лучших молодых игроков по версии Score90

🔹Леннарт Карл, полузащитник "Баварии"
🔹Ибраим Мбайе, вингер "Пари Сен-Жермен"
🔹Рио Нгумоа, форвард "Ливерпуля"
🔹Онест Аанор, защитник "Аталанты"
🔹Дастан Сатпаев, нападающий "Кайрата"


Сатпаев среди европейской элиты

Попадание Сатпаева в этот рейтинг показывает, что казахстанский форвард получает международное признание и входит в число талантов, за которыми следят ведущие европейские клубы.

В феврале 2025 года "Кайрат" согласился на трансфер Сатпаева в "Челси" за 4 миллиона евро. Игрок присоединится к английскому клубу в августе 2026 года, когда ему исполнится 18 лет.

Сатпаев стал первым казахстанцем, который забил гол в основной сетке Лиги чемпионов. Теперь он находится в шаге от ещё одного исторического достижения.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

