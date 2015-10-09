Сатпаев вошёл в топ-5 рейтинга вместе с игроками "Баварии", "Ливерпуля" и ПСЖ

Шведский портал Score90 опубликовал рейтинг лучших игроков, родившихся в 2008, 2007, 2006 и 2005 годах, передают Vesti.kz.

Нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев занял пятое место среди игроков, родившихся в 2008 году.

Топ-5 лучших молодых игроков по версии Score90

🔹Леннарт Карл, полузащитник "Баварии"

🔹Ибраим Мбайе, вингер "Пари Сен-Жермен"

🔹Рио Нгумоа, форвард "Ливерпуля"

🔹Онест Аанор, защитник "Аталанты"

🔹Дастан Сатпаев, нападающий "Кайрата"

Сатпаев среди европейской элиты

Попадание Сатпаева в этот рейтинг показывает, что казахстанский форвард получает международное признание и входит в число талантов, за которыми следят ведущие европейские клубы.

В феврале 2025 года "Кайрат" согласился на трансфер Сатпаева в "Челси" за 4 миллиона евро. Игрок присоединится к английскому клубу в августе 2026 года, когда ему исполнится 18 лет.

Сатпаев стал первым казахстанцем, который забил гол в основной сетке Лиги чемпионов. Теперь он находится в шаге от ещё одного исторического достижения.

