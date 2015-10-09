Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Мировой футбол
Сегодня 16:46
 

Сатпаев поразил Европу: исторический гол в Лиге чемпионов оценили СМИ

Дастан Сатпаев. Фото: ©ФК "Кайрат"

Сайт playmakerstats.com отметил достижение футболиста "Кайрата" Дастана Сатпаева в Лиге чемпионов и высказался о его будущем в "Челси", передают Vesti.kz.

Сайт playmakerstats.com отметил достижение футболиста "Кайрата" Дастана Сатпаева в Лиге чемпионов и высказался о его будущем в "Челси", передают Vesti.kz.

Достижение Сатпаева

Алматинский "Кайрат" уступил датскому "Копенгагену" со счётом 2:3, однако матч вошёл в историю казахстанского футбола. Голы у алматинцев забили Дастан Сатпаев и Олжас Байбек, причём Сатпаев стал первым казахстанским игроком, забившим в Лиге чемпионов.

17-летний вингер установил ещё одно достижение — он стал третьим самым молодым автором гола в истории турнира. На момент точного удара Сатпаеву было 17 лет, 3 месяца и 14 дней. Моложе забивали только Ансу Фати и Ламин Ямаль из "Барселоны". Уникальность встречи подчеркнул гол 17-летнего Виктора Дадасона из "Копенгагена" — впервые в истории ЛЧ в одном матче забили два футболиста по разные стороны, которым по 17 лет.

Сатпаев — будущее "Челси"

Интерес к игре Сатпаева особенно высок в Англии. Уже следующим августом, после 18-летия, он должен присоединиться к "Челси". Пока неизвестно, попадёт ли он сразу в основу, однако его стремительный прогресс позволяет рассматривать его как возможную будущую звезду "Стэмфорд Бридж".

Сатпаев ранее стал самым молодым автором гола в истории сборной Казахстана, отличившись в матче с Бельгией. Трансфер "Челси" оформил ещё в феврале 2025 года, заплатив около 4 миллионов евро с бонусами. До августа 2026 года игрок останется в аренде в "Кайрате".

У "Челси" в целом удачная неделя в плане молодых игроков. 18-летний Эстевао Виллиан забил в победном матче ЛЧ против "Барселоны" (3:0), а Жеовани Кенда, который присоединится к лондонцам следующим летом, оформил гол и ассист в игре "Спортинга" против "Брюгге" (3:0).

Будущее "Стэмфорд Бридж" выглядит всё светлее, - говорится в тексте.

Ранее стали известны планы "Челси" на Дастана Сатпаева, а главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин сделал неожиданное признание о нём после матча ЛЧ.

