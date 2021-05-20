Самый титулованный клуб Аргентины сыграл с полевым игроком в воротах и выиграл матч. Все вратари выбыли из-за ковида

Курьезный случай произошел в матче пятого тура группы D Кубка Либертадорес, в котором "Ривер Плейт" обыграл колумбийский "Санта-Фе" со счетом 2:1.

Футболисты "Ривера" создали себе комфортное преимущество уже в дебюте встречи, забив два безответных гола к шестой минуте. Отличились Фабрисио Анхилери и Хулиан Альварес. "Санта-Фе" сумел сократить отставание лишь на 73-й минуте благодаря голу Кельвина Осорио.

Сам матч стал примечателен тем, что в преддверии встречи у"Ривер Плейт" из строя выбыло 25 футболистов из-за массовой вспышки коронавируса. Среди этих игроков оказались все четыре голкипера команды, поэтому место в воротах в игре с "Санта-Фе" занял опорный хавбек Энцо Перес. За матч ему удалось совершить пять сейвов.

При этом участие Переса в роли полевого игрока было под вопросом из-за повреждения подколенного сухожилия, однако врачи посчитали его кондиции пригодными для игры голкипером. В итоге на матч против "Санта-Фе" в заявку "Ривер Плейта" вошли 11 футболистов стартового состава без запасных.

Кроме того, "Ривер Плейт" обратился в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) с просьбой о дозаявке двух голкиперов из молодежной команды. По информации британской газеты Guardian, КОНМЕБОЛ отклонила просьбу, так как у клуба перед началом турнира была возможность заявить 50 игроков, однако он зарегистрировал 32 футболистов.

"Ривер Плейт" является 35-кратным чемпионом Аргентины (рекорд), также на счету клуба четыре победы в Кубке Либертадорес.

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