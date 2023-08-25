Салах может обойти Роналду по уровню заработка в Саудовской Аравии

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Сегодня 10:01
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"Аль-Иттихад" продолжает проявлять интерес к нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху, пишет "Чемпионат"

По данным источника, египтянину предложили трехлетний контракт с заработной платой около 76 миллионов. Также футболисту предложили различные бонусы. Отмечается, по заработку Салах может сравняться с Роналду или даже обойти его. На данный момент португальский нападающий является самым высокооплачиваемым игроком лиги.

Однако отмечается, что с Салахом еще ничего не согласовано.

За "Аль-Иттихад" выступают в том числе бывший игрок мадридского "Реала", обладатель "Золотого мяча-2022" Карим Бензема, победитель Лиги чемпионов в составе "Челси" Н'Голо Канте, а также бывший одноклубник Салаха Фабиньо.

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Метки:
Салах Мохамед Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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