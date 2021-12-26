Салах и Мане вошли в команду года Африки

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила символическую сборную Африки по итогам 2021 года, сообщают Vesti.kz.

В список вошли сразу четыре футболиста, выступающих за клубы английской премьер-лиги.

Голкипер: Эдуард Менди (Сенегал, "Челси").

Защитники: Али Маалуль (Тунис, "Аль-Ахли"), Калиду Кулибали (Сенегал, "Наполи"), Ашраф Хакими (Марокко, "Пари Сен-Жермен").

Полузащитники: Франк Кессье (Кот-д’Ивуар, "Милан"), Идрисса Гейе (Сенегал, "Пари Сен-Жермен"), Амаду Айдара (Мали, "РБ Лейпциг").

Нападающие: Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль"), Себастьян Аллер (Кот-д’Ивуар, "Аякс"), Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль"), Рияд Марез (Алжир, "Манчестер Сити").

Тренер: Питсо Мосимейн (Южная Африка, "Аль-Ахли").

Фото: IFFHS