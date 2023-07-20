Руни ответил на критику Роналду и встал на защиту МЛС с Месси

Наставник американского "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни не согласился с мнением нападающего саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду о североамериканской лиге (MLS), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее португальский футболист ответил на вопрос о возможности переезда в США, следуя за Месси, заявил, что что чемпионат Саудовской Аравии намного сильнее МЛС.

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"У МЛС есть все возможности стать одной из крупнейших лиг. Можно видеть, как Саудовская Аравия пытается заполучить определенных игроков. Так что для МЛС переход Месси стал огромным событием. Как еще лига могла показать, что может конкурировать с саудовскими богатствами, нежели чем заполучить Месси? Качество здесь очень высокое. Вероятно, к лиге есть некоторое неуважение. Вам звонят агенты, и это почти оскорбление для некоторых игроков, которых вам предлагают - они не готовы и не достаточно хороши, чтобы играть в этой лиге", - приводит слова Руни The Athletic.

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Напомним, Роналду с начала 2023 года выступает за "Аль-Наср". В свою очередь, Лионель Месси недавно на в качестве свободного агента перешел в американский "Интер Майами".

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