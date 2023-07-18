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Роналду получил колкий ответ после сравнения чемпионатов Саудовской Аравии и МЛС

Роналду получил колкий ответ после сравнения чемпионатов Саудовской Аравии и МЛС
©ФК "Аль Наср"

Заявления Криштиану Роналду о силе МЛС, где будет выступать Лионель Месси вызвали неоднозначные реакции в США, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

После товарищеского матча между "Сельтой» и "Аль-Насром", в котором Роналду принимал участие, португальский футболист ответил на вопрос журналиста о возможности переезда в США, следуя за Месси:

"Нет, потому что в Саудовской Аравии чемпионат намного лучше, чем в США".

Эти высказывания, а также другие фразы Роналду, быстро разошлись в социальных сетях, и болельщики усмотрели в них подтекст издевательства над Месси, который недавно стал игроком американского клуба "Интер Майами".

После этого пресс-служба Открытого кубка США по футболу, в полуфинале которого "Интер Майами" встретится с "Цинциннати" 23 августа, опубликовала свое заявление в социальных сетях.

"Лига Саудовской Аравии не лучше, чем Открытый кубок США".

Открытый кубок США представляет собой турнир на выбывание, который открыт для участия всем командам, зарегистрированным в Федерации футбола США, независимо от их уровня, будь то любительские или профессиональные команды.

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Метки:
Саудовская Аравия США Роналду Криштиану Месси Лионель

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