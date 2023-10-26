Россия готова подать заявку на проведение ЧЕ 2036 или 2040 года

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о готовности России в любой момент подать заявку на проведение чемпионата Европы 2036 или 2040 года.

Ранее исполком УЕФА признал заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение Евро‑2028 или Евро‑2032 "неподходящей".

"Как вы знаете, в прошлом году мы подавали заявку на Евро‑2028, она была отклонена не по каким‑то формальным основаниям, а исходя из текущей ситуации. Именно с такой формулировкой. Мол, мы не можем принимать решение, потому что не знаем, что будет в 2028 году. Тем не менее мы более чем уверены, что Россия - страна, которая в любой момент готова к проведению такого соревнования, как чемпионат мира или чемпионат Европы. И мы многими своими соревнованиями доказали, что не только по нашей оценке, но и по оценке ФИФА, можем организовать лучшее соревнование, которое проходило в мировой истории. Поэтому я считаю, что как только у нас будет возможность бороться за подобного рода проекты, это нужно делать. Потому что Россия это точно сделает лучше, чем любая другая страна", - приводит его слова "Матч ТВ".