Россия готова подать заявку на проведение ЧЕ 2036 или 2040 года

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26 октября 23:12
©rfs.ru

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о готовности России в любой момент подать заявку на проведение чемпионата Европы 2036 или 2040 года.

Ранее исполком УЕФА признал заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение Евро‑2028 или Евро‑2032 "неподходящей".

"Как вы знаете, в прошлом году мы подавали заявку на Евро‑2028, она была отклонена не по каким‑то формальным основаниям, а исходя из текущей ситуации. Именно с такой формулировкой. Мол, мы не можем принимать решение, потому что не знаем, что будет в 2028 году. Тем не менее мы более чем уверены, что Россия - страна, которая в любой момент готова к проведению такого соревнования, как чемпионат мира или чемпионат Европы. И мы многими своими соревнованиями доказали, что не только по нашей оценке, но и по оценке ФИФА, можем организовать лучшее соревнование, которое проходило в мировой истории. Поэтому я считаю, что как только у нас будет возможность бороться за подобного рода проекты, это нужно делать. Потому что Россия это точно сделает лучше, чем любая другая страна", - приводит его слова "Матч ТВ".

Россия готова провести Евро в 2036 или 2040 году.

"Раз заявки у нас не принимают, что мы можем еще делать? Тем не менее есть чемпионаты Европы 2036 и 2040 годов. Россия вполне в состоянии провести эти турниры и готова подать заявку в любой момент", - добавил Митрофанов.

Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Ирландии и Великобритании, а в 2032 году - в Италии и Турции.

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