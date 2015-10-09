Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Мировой футбол
1 июля 17:55
 

В России заявили о готовности провести чемпионат Европы по футболу

  Комментарии

Поделиться
В России заявили о готовности провести чемпионат Европы по футболу Сборная России по футболу. ©Михаил Шапаев, РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о перспективах проведения в России чемпионата Европы по футболу 2036 года, передают Vesti.kz.

Поделиться

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о перспективах проведения в России чемпионата Европы по футболу 2036 года, передают Vesti.kz.

По словам главы РФС, страна обладает всей необходимой инфраструктурой для организации турнира такого уровня, однако главным условием остаётся возвращение российских команд на международную арену.

"Готова ли Россия подать заявку на проведение Евро-2036? Безусловно, у нас есть всё, чтобы успешно проводить футбольные соревнования такого уровня. В стране есть соответствующая инфраструктура. Когда будет возможность подать заявку на проведение большого футбольного соревнования, мы это сделаем. В данном случае нужно начинать с вопроса о возвращении сборных команд в международные соревнования", — цитирует слова Дюкова Metaratings.

В настоящее время подача заявки на проведение континентального первенства невозможна, поскольку с февраля 2022 года российские клубы и национальные сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.

Из-за действующих санкций команды из России не участвуют в официальных соревнованиях под эгидой двух организаций и проводят только товарищеские матчи. Несмотря на это, в РФС заявляют, что готовы вернуться к вопросу проведения крупных международных турниров сразу после восстановления членства в футбольной системе Европы.

Ранее в РФС сделали заявление по сборной России.

УЕФА объявил решение по России перед новым сезоном

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Астана   •   Тур 16, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Астана
Астана
(Астана)
- : -
Женис
Женис
(Астана)
Кто победит в основное время?
Астана
Ничья
Женис
Проголосовало 70 человек

Реклама

Живи спортом!