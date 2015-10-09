В России заявили о готовности провести чемпионат Европы по футболу

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о перспективах проведения в России чемпионата Европы по футболу 2036 года, передают Vesti.kz.

По словам главы РФС, страна обладает всей необходимой инфраструктурой для организации турнира такого уровня, однако главным условием остаётся возвращение российских команд на международную арену.

"Готова ли Россия подать заявку на проведение Евро-2036? Безусловно, у нас есть всё, чтобы успешно проводить футбольные соревнования такого уровня. В стране есть соответствующая инфраструктура. Когда будет возможность подать заявку на проведение большого футбольного соревнования, мы это сделаем. В данном случае нужно начинать с вопроса о возвращении сборных команд в международные соревнования", — цитирует слова Дюкова Metaratings.

В настоящее время подача заявки на проведение континентального первенства невозможна, поскольку с февраля 2022 года российские клубы и национальные сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.

Из-за действующих санкций команды из России не участвуют в официальных соревнованиях под эгидой двух организаций и проводят только товарищеские матчи. Несмотря на это, в РФС заявляют, что готовы вернуться к вопросу проведения крупных международных турниров сразу после восстановления членства в футбольной системе Европы.

Ранее в РФС сделали заявление по сборной России.

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