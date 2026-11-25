Саудовский "Аль-Наср", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, одержал победу над катарским "Аль-Саддом" в матче пятого тура общего этапа азиатской Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Роналду помог "Аль-Насру" победить в Лиге чемпионов

Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 13-й минуте Криштиану Роналду открыл счёт, реализовав пенальти. На 22-й минуте полузащитник "Аль-Садда" Мохаммед Ваад восстановил равенство. На 45+2-й минуте Ваад покинул поле, получив красную карточку.

На 52-й минуте португалец Жоау Феликс забил второй гол "Аль-Насра" и установил окончательный счёт.

1000-й гол всё ближе

Роналду забил 987-й гол в своей карьере - 146 голов приходятся на сборную Португалии, ещё 841 мяча были забиты на клубном уровне.

Португалец является лучшим бомбардиром в истории футбола. На счету аргентинца Лионеля Месси 937 голов.

Статистика пенальти Роналду vs Месси

Португалец забил с пенальти в 185-й раз в карьере. Всего за карьеру Роналду исполнял пенальти 223 раза – точными были 83 процента ударов.

Месси реализовал 115 из 150 одиннадцатиметровых за карьеру (76,7 процента).

Победная серия

"Аль-Наср" одержал третью подряд победу в Лиге чемпионов. С девятью очками после четырех матчей команда поднялась на пятую строчку в Западной зоне.

"Аль-Садд" с двумя баллами идет на 14-й позиции. Команда из Дохи не одержала ни одной победы в пяти встречах.



