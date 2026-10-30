Роналду устроил шоу с хет-триком и приблизился к историческому рекорду

"Аль-Наср" одержал яркую победу над "Аль-Холудом" в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Главным героем встречи стал Криштиану Роналду, который трижды поразил ворота соперника и приблизился к исторической отметке в 1000 голов за карьеру, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Эр-Рияде на стадионе "Аль-Аввал" и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Гости открыли счёт уже на 16-й минуте усилиями Жюльена Домингеса. Однако спустя восемь минут Габриэл Анжело восстановил равновесие. На 38-й минуте Садио Мане вывел "Аль-Наср" вперёд, но перед перерывом Лоик Эссомба вновь сравнял счёт.

После перерыва инициативу окончательно перехватили хозяева. На 66-й минуте Роналду вывел свою команду вперёд, а ещё через шесть минут удвоил преимущество. На 81-й минуте португалец довёл счёт до 5:2, оформив хет-трик.

Этот гол стал для 40-летнего форварда 985-м в профессиональной карьере. В компенсированное время Домингес забил ещё один мяч, оформив дубль, однако спасти "Аль-Холуд" от поражения это уже не помогло.