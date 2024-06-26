Роналду сравнили с Пеле и Марадоной

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался о 39-летнем центральном нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду, передает Vesti.kz со ссылкой на The Telegraph.

Наставник грузин, в прошлом выступал за сборную Франции и в 2006 году играл против Криштиану.

"Даже не знаю, делает ли это меня старым или его. Тогда Криштиану был еще очень молод, хотя уже обладал прекрасными навыками. Я запомнил его как футболиста, который, получая мяч, пытался что-то создать. Мы сейчас говорим об одном из лучших игроков в истории. Роналду на одном уровне с Пеле, Зиданом и Марадоной. Он уже достиг вершины, но все равно продолжает показывать результаты", - заявил Саньоль.

"Реал" лишился самого титулованного игрока. Он ушел к Роналду

Добавим, что сейчас Роналду в составе сборной Португалии выступает на Евро-2024. Там Криштиану установил два новых рекорда, а его команда вышла в плей-офф.

Отметим, что сборная Португалии встретится с Грузией в третьем туре группового этапа. Матч пройдет сегодня, 26 июня, и начнется в 00.00 по времени Астаны.