Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к фанатам после того, как стал победителем голосования Ballon d'Or of All Time ("Золотой мяч" всех времён), передают Vesti.kz.

"Футбол принадлежит болельщикам! Спасибо всем фанатам по всему миру - "Золотой мяч" всех времён принадлежит и вам тоже", - написал 41-летний португалец в соцсетях.

Что он сказал:Детали исторического голосования:

Формат: опрос был запущен журналом France Football в честь 70-летия престижной награды. Победителя определяли болельщики со всего мира путём платного онлайн-голосования.

Критерий: болельщики оценивали не суммарное количество трофеев за карьеру, а выдающийся уровень игры в конкретном сезоне среди всех обладателей "Золотого мяча" в истории.

Итоги дуэли: первое место занял сезон Криштиану Роналду образца 2008 года в составе "Манчестер Юнайтед". Тогда он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов, забив 42 гола. Португалец обошёл своего давнего соперника Лионеля Месси, чей рекордный сезон-2012 в составе "Барселоны" занял второе место.

Напомним, что обычный ежегодный "Золотой мяч"-2026 в этот понедельник впервые в своей карьере завоевал нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн.