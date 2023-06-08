Роналду прокомментировал переход Бензема в клуб Саудовской Аравии

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Сегодня 09:25
©ФК "Аль-Наср"

Португальский форвард Криштиану Роналду знал о переходе Карима Бензема в клуб Саудовской Аравии, передает sportrbc.ru.

Выступающий за "Аль‑Наср" португальский форвард заявил журналистам, что его переход поспособствовал переезду других известных европейских игроков в страну.

"Я знал, что мой переезд в Саудовскую Аравию откроет двери для других. Я не ошибся. Уверен, что через два‑три года это будет одна из самых важных лиг в мире. Бензема поехал сюда, и теперь многие другие поедут", - сказал Роналду.

Напомним, Бензема перешел в "Аль-Иттихад", который является действующим чемпионом Саудовской Аравии.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Реал Мадрид

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