Роналду получит деньги за моральный ущерб по делу об изнасиловании

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16 февраля 19:57
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Суд обязал адвоката Лесли Стовалла выплатить португальской звезде Криштиану Роналду четверть миллиона фунтов за моральный ущерб, передает Tengri Sport.

По информации The Sun, Стовалл, представлявший интересы модели Кэтрин Майорги, обязан выплатить футболисту 278 тысяч фунтов стерлингов.

"Это произошло после того, как 38-летний нападающий заявил, что "безрассудное поведение" адвоката нанесло ему моральный ущерб в ходе длительного разбирательства.

Звездный футболист всегда отрицал факт изнасилования Майорги в 2009 году, утверждая, что их близость была по обоюдному согласию, а полиция никогда не выдвигала никаких обвинений", - пишет издание.

Позже женщина рассказала, что в 2010 году получила от футболиста 275 тысяч фунтов за "молчание об инциденте". Через 8 лет Football Leaks раскрыл подробности общения между адвокатами футболиста, и начались судебные разбирательства.

"Роналду и его адвокат неоднократно заявляли, что документы в деле были подделаны с целью опорочить его", - рассказывает источник и добавляет цитату судьи из Лас-Вегаса: "С самого начала было ясно, что обвинения Майорги основаны на украденных материалах".

Судья обвинил Стовалла в том, что он "запятнал дело" своими незаконными действиями.

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Метки:
Роналду Криштиану Изнасилование Правосудие

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