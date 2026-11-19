Globe Soccer Awards представила список претендентов на звание лучшего футболиста года на Ближнем Востоке по итогам 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Имена десяти номинантов организация опубликовала на своей странице в социальных сетях.

В шорт-лист вошли сразу три представителя "Аль-Насра": Жоау Феликс, Садио Мане и Криштиану Роналду.

Также на награду претендуют Мусаб Аль-Джувайр и Хулиан Киньонес ("Аль-Кадисия"), Яссин Буну и Рубен Невеш ("Аль-Хиляль"), Эдуард Менди и Айван Тони ("Аль-Ахли"), а также Суфьян Рахими из "Аль-Айна".

Globe Soccer Awards - ежегодная футбольная премия, в рамках которой отмечают лучших игроков, тренеров, клубы, агентов и других представителей футбольной индустрии. Церемония награждения традиционно проводится в конце декабря в Дубае (ОАЭ).