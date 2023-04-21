Роналду получил интересное предложение после скандала в Саудовской Аравии

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду получил интересное предложение вернуться в бывший клуб на фоне скандала по поводу депортации из Саудовской Аравии. Он отметился непристойным жестом после матча с "Аль-Хилялем", передают Vesti.kz.

По информации Sportskeeda.com, Роналду зовут в лиссабонский "Спортинг".

Отмечается, что португалец недоволен своим положением в "Аль-Насре" и хотел бы сменить обстановку. "Спортинг" хочет воспользоваться этой ситуацией и предложить ему контракт, как-никак в его честь была названа тренировочная база клуба.

При этом именно в "Спортинге" Роналду начинал свой путь в профессиональном футболе. Он присоединился к академии клуба в 1997 году и провел 31 матч за основную команду во всех турнирах, после чего в августе 2003 года перешел в "Манчестер Юнайтед". Далее в его карьере уже были "Реал" и "Ювентус".

Добавим, что за непристойное поведение после матча с "Аль-Хилялем" Роналду не понес наказания.

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