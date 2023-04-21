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Наказание? Принято решение по скандальному поступку Роналду в Саудовской Аравии

Наказание? Принято решение по скандальному поступку Роналду в Саудовской Аравии
©twitter.com/Cristiano

Комитет по дисциплине и этике Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) не стал накладывать санкции на португальского форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду за инцидент с непристойным жестом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Решения комитета были опубликованы на официальном сайте Федерации футбола Саудовской Аравии после сыгранного тура.

В ходе матча 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Хилялем" (0:2) Роналду схватил себя за пах после выкриков "Месси, Месси!" со стороны болельщиков соперника.

По информации Goal.com, португальский футболист не был наказан, так как комитет рассмотрел только официальную запись трансляции матча, а не видео, которые были опубликованы в социальных сетях. В результате заседания комитета единственное наложенное наказание на "Аль-Наср" - штраф за опоздание на второй тайм игры.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в 11 матчах, в которых забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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