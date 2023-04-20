Роналду могут арестовать и депортировать из Саудовской Аравии

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился непристойным жестом после матча с "Аль-Хилялем" (0:2) в рамках 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.
Когда португалец уходил с поля, фанаты "Аль-Хиляля" стали скандировать имя Лионеля Месси. В ответ на это Роналду сделал грязный жест в сторону трибун, схватившись за свой пах.
По информации Marca, адвокат Ноуф бин Ахмед намерен подать запрос в прокуратуру об аресте и депортации Криштиану Роналду из страны за этот инцидент.
"Это считается преступлением публичного бесчестья, и это одно из преступлений, которое влечет за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем", - отметил юрист.
Роналду перешел в "Аль-Наср" в конце декабря. С тех пор он провел 11 матчей в чемпионате, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.
A advogada Nouf bin Ahmed vai denunciar Cristiano Ronaldo porque "a conduta de Cristiano (agarrar os órgãos genitais) é um crime que, se cometido por estrangeiro, implica prisão e deportação". pic.twitter.com/CFYMhOOgNJ— Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) April 19, 2023
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