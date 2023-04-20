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Роналду могут арестовать и депортировать из Саудовской Аравии

Роналду могут арестовать и депортировать из Саудовской Аравии
©instagram.com/cristiano

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился непристойным жестом после матча с "Аль-Хилялем" (0:2) в рамках 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

Когда португалец уходил с поля, фанаты "Аль-Хиляля" стали скандировать имя Лионеля Месси. В ответ на это Роналду сделал грязный жест в сторону трибун, схватившись за свой пах.

По информации Marca, адвокат Ноуф бин Ахмед намерен подать запрос в прокуратуру об аресте и депортации Криштиану Роналду из страны за этот инцидент.

"Это считается преступлением публичного бесчестья, и это одно из преступлений, которое влечет за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем", - отметил юрист.

Роналду перешел в "Аль-Наср" в конце декабря. С тех пор он провел 11 матчей в чемпионате, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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