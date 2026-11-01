Главный тренер "Аль-Насра" Эндж Постекоглу объяснил, почему не включил Криштиану Роналду в заявку команды на предстоящий матч азиатской Лиги чемпионов против "Пахтакора".

Встреча состоится в понедельник. Помимо 41-летнего португальского нападающего, игру пропустят французский полузащитник Кингсли Коман и защитник Мохамед Симакан.

По словам Постекоглу, решение связано с плотным календарём и частыми перелётами, поэтому тренерский штаб решил предоставить ведущим футболистам дополнительное время для отдыха.

"Я решил дать отдохнуть Роналду, Коману и Симакану, учитывая плотный график матчей и частые переезды.

Несмотря на непростой старт, сложности с подготовкой и неполную готовность на начальном этапе, сейчас мы вышли на отличный уровень — и завтрашний матч должен это подтвердить.

Этот турнир очень важен для нас, и мы прекрасно понимаем, чего хотим добиться", — заявил Постекоглу на предматчевой пресс-конференции.