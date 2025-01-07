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Мировой футбол
Вчера 14:59
 

Роналду назвал следующего обладателя "Золотого мяча"

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Роналду назвал следующего обладателя "Золотого мяча" ©ФК "Аль-Наср"

Нападающий "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду оценил потенциал хавбека мадридского "Реала" Джуда Беллингема, передает Vesti.kz.

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Нападающий "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду оценил потенциал хавбека мадридского "Реала" Джуда Беллингема, передает Vesti.kz.

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Напомним, 27 декабря Беллингем получил награду от Globe Soccer Awards как лучший хавбек года. Также англичанин был признан лучшим футболистом испанской Ла Лиги по итогам декабря.

В голосовании за "Золотой мяч", Джуд оказался на третьем месте, пропустив вперед бразильского одноклубника Винисиуса Жуниора и победителя испанца Родри из "Манчестер Сити".

"Джуд Беллингем - огромный талант, он может выиграть "Золотой мяч", - приводит слова Роналду Sky Sports.

В прошлом месяце Беллингем принял участие в пяти матчах испанской Примеры, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными действиями.

При этом он выступает за "Реал" с 2023 года. До этого полузащитник играл за английский "Бирмингем Сити" и немецкую "Боррусию" из Дортмунда. В прошлом году стал финалистом чемпионата Европы вместе с командой Англии.

Золотой мяч Реал Мадрид Роналду Криштиану Футбол

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