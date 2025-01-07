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Мировой футбол
Вчера 23:33
 

Повторил за Роналду. Неймар шокировал заявлением о чемпионате Франции

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Повторил за Роналду. Неймар шокировал заявлением о чемпионате Франции ©depositphotos.com/canno73

Нападающий "Аль-Хиляля" Неймар поделился мнением о сравнении уровней чемпионатов Саудовской Аравии и Франции, сообщают Vesti.kz.

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Нападающий "Аль-Хиляля" Неймар поделился мнением о сравнении уровней чемпионатов Саудовской Аравии и Франции, сообщают Vesti.kz.

"Уровень чемпионата Саудовской Аравии продолжает расти, и уже сейчас он превосходит уровень французской лиги. Я играл в Лиге 1, это сильный чемпионат, но сейчас футболисты в Саудовской Аравии сильнее", - приводит слова Неймара CNN.

32-летний бразилец, выступавший за ПСЖ с 2017 по 2023 год, отметил, что за время игры в Лиге 1 столкнулся с определенными вызовами, но видит растущую конкурентоспособность саудовской лиги.

В "Аль-Хиляле" Неймар провел семь матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи, постепенно адаптируясь к новой среде.

Напомним, ранее другая звезда чемпионата Саудовской Аравии Криштиану Роналду из "Аль-Насра" также высказался о чемпионате Франции, заявив, что уровень саудовского чемпионата превосходит Лигу 1, где, по его мнению, существует большая пропасть между ПСЖ и остальными командами.

После этого на высказывание Роналду отреагировали известный французский игрок Адиль Рами и чемпион мира в составе сборной Франции Эммануэль Пети.

Неймар Роналду Криштиану Франция Саудовская Аравия Футбол

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