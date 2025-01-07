Чемпион мира пристыдил Роналду за громкое сравнение

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Эмманюэль Пети жестко отреагировал на высказывания Криштиану Роналду о французской Лиге 1, сообщают Vesti.kz.

Напомним, на церемонии Globe Soccer Awards нападающий "Аль-Насра" заявил, что уровень саудовского чемпионата превосходит французский, где, по его мнению, существует большая пропасть между ПСЖ и остальными командами.

"Криштиану обрушился с жесткой критикой на Лигу 1, сказав, что саудовский чемпионат сильнее. Я с огромным уважением отношусь к карьере Роналду и его влиянию на футбол, но иногда лучше промолчать, чем привлекать к себе внимание", - цитирует Пети Goal.

Ранее на высказывание Роналду отреагировал известный французский игрок Адиль Рами.

Роналду присоединился к "Аль-Насру" в 2023 году, подписав контракт до 2025 года. В карьере 39-летнего португальца также были "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".