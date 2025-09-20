Роналду жестко отреагировал на критику в адрес игрока сборной Португалии

Капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду жестко отреагировал на критику Жоау Феликса, который перешел в саудовский клуб из "Челси" минувшим летом.

Роналду оставил комментарий под фрагментом подкаста Chuveirinho, на котором раскритиковали решение Феликса перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

"Идиоты, ничего не понимаете в футболе, но высказываете свое мнение", — написал Роналду.

Феликс присоединился к "Аль-Насру" из "Челси" летом 2025 года. С момента трансфера он провёл пять матчей во всех соревнованиях, забив четыре гола. Контракт нападающего с клубом действует до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Феликса оценивается в 20 млн евро.