Звезда мирового футбола Криштиану Роналду близок к возвращению в португальский "Спортинг", в котором начинал свою карьеру, передает Cuatro.

В течение пяти лет - с 1997 по 2002 год - он играл в молодежной системе клуба, а затем провел один сезон в главной команде, откуда и перешел в "Манчестер Юнайтед", начав свою блестящую карьеру.

По данным СМИ, теперь Роналду хочет разорвать контракт с туринским "Ювентусом", который истекает летом 2022 года, и перейти в "Спортинг". Португалец готов на серьезное снижение зарплаты.

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