Роналдиньо назвал своего фаворита на "Золотой мяч"

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 15:22
©cbf.com

Бывший игрок сборной Бразилии Роналдиньо назвал футболиста, который заслуживает выиграть "Золотой мяч" по итогам 2024 года.

"Винисиус Жуниор заслуживает получить "Золотой мяч", – заявил бывший форвард  "Барселоны" Роналдиньо в интервью YouTube-каналу Cartoloucos.

В минувшем сезоне Винисиус Жуниор стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в составе "Реала". В 39 матчах он отличился 20 голами и 9 ассистами.

Отметим, что согласно мнению Goal, больше всего шансов выиграть "Золотой мяч" у нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора. На второй строчке расположился хавбек "сливочных" Джуд Беллингем. Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе замыкает тройку лидеров.

Метки:
Роналдиньо Футбол
Новости
Сегодня , 16:53
Мировой футбол
Капитан "Ливерпуля" принял решение по трансферу в клуб Роналду
Сегодня , 15:22
Мировой футбол
Роналдиньо назвал своего фаворита на "Золотой мяч"
Сегодня , 14:20
Мировой футбол
Вратарь сборной Черногории умер в возрасте 26 лет
Сегодня , 09:57
Мировой футбол
Месси отказался играть с Роналду. Ему давали 1,4 миллиарда евро
Сегодня , 08:32
Мировой футбол
Камбеком с двумя дублями завершился матч Аргентины с участием Месси
Вчера , 19:21
Мировой футбол
Новый клуб для Аймбетова: игрок сделал заявление
Вчера , 16:31
Мировой футбол
Рамазан Оразов узнал способ попасть в клуб из топ-5 лиг
Вчера , 14:24
Мировой футбол
В "Реале" высказались о Мбаппе и сравнили его с Винисиусом
Вчера , 11:39
Мировой футбол
Уэйн Руни раскрыл правду о Криштиану Роналду
Вчера , 09:34
Мировой футбол
Звезде "Реала" предложили 19 миллиардов в Саудовской Аравии
© 2008 - 2024 ТОО «EML»