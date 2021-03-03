Солигорский "Шахтер", который возглавляет украинский специалист Роман Григорчук, выиграл Суперкубок Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Этот трофей стал первым в истории клуба. "Горняки" завоевали его в матче с борисовский БАТЭ по пенальти, основное время завершилось нулевой ничьей. Интересно, что победный 11-метровый за "Шахтер" забил вратарь Александр Гутор.

Напомним, что в январе 2020-го Григорчук покинул "Астану". В столичном клубе украинец работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019. Под его руководством "Астана" выиграла Суперкубок и чемпионат Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.

В прошлом сезоне вместе с "Шахтером" Григорчук стал чемпионом Беларуси. В его команде тогда также играл экс-форвард "Астаны" Жуниор Кабананга.