Роман Григорчук после ухода из "Астаны" завоевал второй трофей

Его команда играет в чемпионате Беларуси.

Фото: pressball.by©
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Сегодня 21:37

Солигорский "Шахтер", который возглавляет украинский специалист Роман Григорчук, выиграл Суперкубок Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Этот трофей стал первым в истории клуба. "Горняки" завоевали его в матче с борисовский БАТЭ по пенальти, основное время завершилось нулевой ничьей. Интересно, что победный 11-метровый за "Шахтер" забил вратарь Александр Гутор.

Напомним, что в январе 2020-го Григорчук покинул "Астану". В столичном клубе украинец работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019. Под его руководством "Астана" выиграла Суперкубок и чемпионат Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.

В прошлом сезоне вместе с "Шахтером" Григорчук стал чемпионом Беларуси. В его команде тогда также играл экс-форвард "Астаны" Жуниор Кабананга. 

Метки:
Беларусь Астана ФК Григорчук Роман
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Сегодня 21:37
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