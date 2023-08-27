Роберто Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии по футболу 

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Сегодня 18:30
©twitter.com/robymancio

58-летний Роберто Манчини, недавно покинувший пост главного тренера сборной Италии, возглавит национальную команду Саудовской Аравии, передает "Чемпионат".

По сведениям источника, итальянский специалист подпишет контракт сроком до 2026 года. Его зарплата составит 20 миллионов евро в год.

Напомним, Манчини возглавлял сборную Италии с мая 2018 по август 2023 года. Под его руководством команда выиграли чемпионат Европы-2020. Также тренер возглавлял итальянские "Лацио" и "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай" и российский "Зенит".

 

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Метки:
Саудовская Аравия Италия

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