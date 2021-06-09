В рейтинге самых дорогих футболистов мира новый лидер. Мбаппе выпал из десятки

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил обновленный рейтинг самых дорогих футболистов ведущих европейских лиг на данный момент.

Новым лидером списка стал полузащитник "Манчестер Сити" Филип Фоден. При этом форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе выпал за пределы первой десятки.

Форварды Лионель Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Ювентус") не попали в топ-100.

Топ-10 самых дорогих футболистов по версии CIES выглядит так:

1. Филип Фоден ("Манчестер Сити") - 190,2 миллиона евро;

2. Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед") - 178;

3. Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед") - 159,1;

4. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд) -155,5;

5. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 154,3;

6. Френки де Йонг ("Барселона") - 138,7;

7. Педри ("Барселона") - 133,2;

8. Альфонсо Дэвис ("Бавария") - 131,6;

9. Жоау Фелиш ("Атлетико") - 127,8;

10. Мэйсон Маунт ("Челси") - 123,6.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

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