Рекордный гол Роналду не помог "Аль-Насру" справиться с лидером

В рамках 14-го тура саудовской про-лиги "Аль-Наср" уступил на выезде главному конкуренту в борьбе за чемпионство — "Аль-Хилялю". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1, передают Vesti.kz.

Гол Роналду и ответ хозяев

Счёт в матче открыл "Аль-Наср". На 42-й минуте пятикратный обладатель "Золотого мяча", португальский форвард Криштиану Роналду точно пробил после передачи Кингсли Комана, выведя гостей вперёд.

Однако после перерыва инициативу полностью перехватил "Аль-Хиляль". Точным ударом с пенальти сначала отличился Салем аль-Давсари (57-я минута), затем Мохамед Канно (81) вывел хозяев вперёд и, наконец Рубен Невеш поставил точку в компенсированное время (90+2), пробив с одиннадцатиметровой отметки.

Переломный момент — удаление

Ключевым эпизодом встречи стало удаление голкипера "Аль-Насра" Аль-Акиди на 60-й минуте. Оставшись вдесятером, гости не сумели сдержать давление лидера чемпионата и пропустили ещё два мяча.

Новый голевой рекорд Криштиану

Несмотря на поражение, Криштиану Роналду вновь вписал своё имя в историю футбола. Забитый мяч стал для португальца 959-м в профессиональной карьере, что позволило ему обновить собственный мировой бомбардирский рекорд.

Положение в таблице и ближайшие матчи

После поражения "Аль-Наср" сохраняет второе место в турнирной таблице, набрав 31 очко. "Аль-Хиляль" уверенно лидирует с 38 баллами. В следующем туре команда Роналду 17 января сыграет дома с "Аль-Шабабом", а "Аль-Хиляль" днём позже проведёт выездной матч против "Неома".

