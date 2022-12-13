"Реал" нашел замену Кариму Бензема

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Сегодня 10:01
©instagram.com/karimbenzema

Экс-форвард сборной Нидерландов Рене ван де Керкхоф рассказал об интересе "Реала" к нападающему ПСВ Коди Гакпо, передает "Чемпионат".

"У меня есть надежные источники в Испании, которые сообщили, что "Реал" хочет подписать Гакпо в качестве наследника Бензема.

Летом Коди сможет выбрать, куда ему отправляться дальше. И я тоже думаю, что "Реал" ему больше подходит, чем Англия", - сказал ван де Керкхоф.

В нынешнем сезоне 23-летний Гакпо принял участие в 24 матчах в составе ПСВ, забив 13 мячей и отдав 18 результативных передач. В составе сборной Нидерландов он трижды поражал ворота соперников на чемпионате мира. Бензема же пропускает ЧМ-2022 из-за травмы. Он является обладателем "Золотого мяча" в этом году. 

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Метки:
Реал Мадрид Футбольные трансферы Нидерланды Франция

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