В матче 12-го тура чемпионата Азербайджана "Сабах" играл в гостях с "Сумгайытом". Эта встреча получилась богатой на события, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра закончилась уверенной победой "Сабаха" со счётом 5:1. В составе гостей забили Ксандер Северина (22'), Иван Лепиница (42'), Тымотеуш Пухач (55'), Алексей Исаев (67') и Хаял Алиев (75'), а у проигравших хозяев гол престижа на счету Седрика Бадоло (30'). С 32-й минуте "Сумгайыт" играл в меньшинстве из-за удаления Лукаса Блэка.

Покатилов помог "Сабаху" вырваться на первое место

Казахстанский вратарь Стас Покатилов вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и отыграл весь матч. На его счету три спасения и один пропущенный мяч. К сожалению, в последних трёх турах чемпионата ему не удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

При этом самое главное, что "Сабаху" удалось набрать 24 очка и вырваться на первое место, сдвинув по дополнитьным показателям "Нефтчи" (24). А вот "Сумгайыт" остался на девятом месте с десятью баллами.



Отметим, что следующий матч "Сабах" проведёт дома против "Барселоны" в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Покатилов может стать первым казахстанцем, который сыграет против каталонцев:

Покатилов перепишет историю в игре с "Барселоной". А кто из каталонцев уже играл с казахстанцами?