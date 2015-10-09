Ранний гол решил исход матча сборных Китая и Узбекистана

Сборная Узбекистана по футболу U-20 провела товарищеский матч против команды Китая U-20, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в спортивном центре "Чжаоцин" и завершилась победой китайской сборной со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 6-й минуте забил Вэйвэй Цзя.

На 9 февраля у команд запланирована ещё одна контрольная игра.

Ранее основная сборная Узбекистана лишилась своего лучшего футболиста перед ЧМ-2026, а европейский клуб принял решение о трансфере капитана узбекистанской национальной команды.

Между тем, массовой потасовкой завершился матч клубов Казахстана и Узбекистана.

