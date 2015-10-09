Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 19:36
 

Ранний гол решил исход матча сборных Китая и Узбекистана

  Комментарии

Поделиться
Ранний гол решил исход матча сборных Китая и Узбекистана ©Championat.Asia

Сборная Узбекистана по футболу U-20 провела товарищеский матч против команды Китая U-20, передают Vesti.kz.

Поделиться

Сборная Узбекистана по футболу U-20 провела товарищеский матч против команды Китая U-20, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в спортивном центре "Чжаоцин" и завершилась победой китайской сборной со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 6-й минуте забил Вэйвэй Цзя.

На 9 февраля у команд запланирована ещё одна контрольная игра.

Ранее основная сборная Узбекистана лишилась своего лучшего футболиста перед ЧМ-2026, а европейский клуб принял решение о трансфере капитана узбекистанской национальной команды.

Между тем, массовой потасовкой завершился матч клубов Казахстана и Узбекистана.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Менхенгладбах   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 февраля 22:30   •   не начат
Боруссия М
Боруссия М
(Менхенгладбах)
- : -
Байер
Байер
(Леверкузен)
Кто победит в основное время?
Боруссия М
Ничья
Байер
Проголосовало 26 человек

Реклама

Живи спортом!