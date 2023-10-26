Прокуратура вынесла решение по делу президента ФИФА

Швейцарская прокуратура закрыла дело о злоупотреблении полномочиями в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщается на сайте организации.

Дело против Инфантино было открыто в июле 2020 года, он подозревался в злоупотреблении полномочиями, нарушении служебной тайны и препятствовании уголовному процессу.

Прокуратура Швейцарии расследовала три встречи главы ФИФА с бывшим генпрокурором страны Михаэлем Лаубером в 2016 и 2017 годах. Лаубер отвечал за расследование дела о коррупции в ФИФА с 2015 по 2019 год.

Чрезвычайные федеральные прокуроры Швейцарии Ханс Маурер и Ульрих Ведер решили прекратить дело против Инфантино.

"Это полная и явная победа для меня, для новой ФИФА и для правосудия! Теперь ясно, что обвинения в мой адрес были всего лишь попыткой несчастных, завистливых и коррумпированных людей нанести удар по моей репутации. Если у этих людей осталось хоть немного достоинства, они должны хотя бы извиниться за свои действия и нанесенный ущерб. Действительно, расследование полностью и однозначно подтверждает, что я всегда действовал законно и корректно, всегда защищал исключительно интересы ФИФА и футбола", - заявил Инфантино.