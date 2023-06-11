Приезд Месси в Китай вызвал ажиотаж

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 14:19
©instagram.com/leomessi

Прибытие Лионеля Месси вместе со сборной Аргентины в Пекин стало главной темой в китайских социальных сетях, передает "Чемпионат".

15 июня в столице КНР чемпионы мира проведут товарищеский матч со сборной Австралии.

В аэропорту и отеле, где остановилась сборная Аргентины, сотни болельщиков в футболках с фамилией Месси толпились часами. Многие из них вели прямые трансляции в социальных сетях, а некоторые скандировали фамилию игрока, надеясь увидеть его. Некоторые китайские фанаты также противопоставляли популярность игрока критическому мнению о мужской сборной КНР.

Месси в седьмой раз приезжает в Китай, но первый раз с 2017 года. Во время каждого из его предыдущих визитов в страну многочисленные поклонники футболиста оказывали ему горячий прием.

Ранее на этой неделе было объявлено о переходе аргентинца из "ПСЖ" в "Интер Майами".

 

 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Месси Лионель Китай
Новости
Сегодня , 14:19
Мировой футбол
Приезд Месси в Китай вызвал ажиотаж
Вчера , 20:56
Мировой футбол
Уэйн Руни предрек Лионелю Месси трудности в МЛС
Вчера , 19:51
Мировой футбол
Месси может сыграть в США против аргентинца с татуировкой лица Лионеля
Вчера , 14:12
Мировой футбол
Названа причина отказа "Барселоны" от подписания Неймара
Вчера , 13:29
Мировой футбол
Стало известно, был ли у Месси конфликт с Мбаппе в ПСЖ
Вчера , 11:10
Мировой футбол
"Интер Майами" распродал все билеты на матчи после перехода Месси
Вчера , 10:07
Мировой футбол
Хави назвал лучшего игрока, которого он тренировал
Вчера , 09:39
Мировой футбол
Месси сделал горькое признание о своей карьере в ПСЖ
Вчера , 09:16
Мировой футбол
Луис Суарес договорился с Месси и Неймаром завершить карьеру в одном клубе
9 июня, 23:50
Мировой футбол
Месси и ЧМ-2026: Агуэро сделал заявление
© 2008 - 2023 ТОО «EML»