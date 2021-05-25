Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, с какой целью был создан новый турнир - Лига конференций, проведение которого стартует со следующего сезона.

"Мы хотим сделать наши турниры более инклюзивными - дать клубам и болельщикам возможность мечтать и бороться за европейские трофеи. Вот почему мы создали Лигу конференций УЕФА.

В состав УЕФА входят 55 национальных ассоциаций, и важно дать клубам из как можно большего числа ассоциаций шанс продлить выступление в Европе на как можно более долгий срок", - приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

Лига конференций станет третьим еврокубковым турниром. В розыгрыше турнира примут участие 184 команды. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путевок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов - через основной путь Лиги конференций, пять клубов - через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов - после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.

Добавим, что Казахстан в Лиге конференций представят три клуба - "Астана", костанайский "Тобол" и карагандинский "Шахтер" - начнут борьбу со второго квалификационного раунда Лиги конференций. Их соперники станут известны в июне.

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