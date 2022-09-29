Президент ПСЖ раскритиковал "Барселону" и уличил конкурентов

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Сегодня 13:33
©ФК ПСЖ

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи высказался о финансовых рычагах "Барселоны", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Relevo. Он сомневается в законности действий конкурентов.

Летом каталонский клуб продал часть доходов от телеправ, а также некоторые свои активы. Это позволило "сине-гранатовым" решить часть финансовых проблем и оформить трансферы.

"Честно ли это? Нет. Легально ли? Я не уверен. Если им это разрешили, то могут и остальным. У УЕФА есть свое финансовое регулирование. И всему будет дана оценка", – сказал Нассер Аль-Хелайфи.

Ранее стало известно, что форвард ПСЖ Лионель Месси предстоящим летом готов вернуться в "Барселону".

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Метки:
ПСЖ Барселона

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