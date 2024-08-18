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Мировой футбол
Вчера 20:53
 

Президент Аргентины обратился к Месси

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Президент Аргентины обратился к Месси ©depositphotos.com

Президент Аргентины Хавьер Милей поддержал аргентинского футболиста Лионеля Месси на фоне нападения на его дом в Испании, передает Vesti.kz.

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Президент Аргентины Хавьер Милей поддержал аргентинского футболиста Лионеля Месси на фоне нападения на его дом в Испании, передает Vesti.kz.

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Милей в своем твиттере выразил сочувствие Месси после нападения экоактивистов на его дом на Ибице. Несколько дней назад трое представителей экологической организации Бильбао облили дом Месси краской.

"Выражаю солидарность семье Месси в связи с этими трусливыми и бредовыми событиями. Прошу правительство Испании гарантировать безопасность граждан Аргентины", – написал Милей в твиттере.

Отметим, что Месси с 2023 года выступает за американский "Интер Майами". При этом он продолжает выступление за сборную Аргентины.

Месси Лионель Футбол Аргентина Испания

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