"Превзошел Пеле и Марадону". Месси назвали лучшим футболистом всех времен

Накануне аргентинский нападающий Лионель Месси завоевал 44-й трофей в профессиональной карьере и стал самым титулованным футболистом в истории, обойдя бразильца Дани Алвеса. Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал данное событие.

"Приход Месси в МЛС поднял к ней интерес. Месси - поцелованный богом футболист. Это лучший игрок всех и времен народов. Лео обошел и Пеле и Марадону. Рад, что он собирает титулы и трофеи. Его голы - это, безусловно, талант.

В "Интер Майами" Бекхэм пригласил бывших игроков "Барселоны", и они ему выигрывают все. Благодаря приходу таких игроков интерес к футболу в США будет возрастать. В стране многие любят спорт. Трансферы таких футболистов дадут большой толчок МЛС.

Что касается аргентинца, то добавлю, что куда бы Месси ни пришел - на нем зарабатывают все команды, как и он сам. Переход в "Интер" - удачный ход Бекхэма, он молодец", - приводит слова Селюка спортивное радио "Движение".