"Превзошел Пеле и Марадону". Месси назвали лучшим футболистом всех времен

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Вчера 12:09
©instagram.com/intermiamicf/

Накануне аргентинский нападающий Лионель Месси завоевал 44-й трофей в профессиональной карьере и стал самым титулованным футболистом в истории, обойдя бразильца Дани Алвеса. Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал данное событие.

"Приход Месси в МЛС поднял к ней интерес. Месси - поцелованный богом футболист. Это лучший игрок всех и времен народов. Лео обошел и Пеле и Марадону. Рад, что он собирает титулы и трофеи. Его голы - это, безусловно, талант.

В "Интер Майами" Бекхэм пригласил бывших игроков "Барселоны", и они ему выигрывают все. Благодаря приходу таких игроков интерес к футболу в США будет возрастать. В стране многие любят спорт. Трансферы таких футболистов дадут большой толчок МЛС.

Что касается аргентинца, то добавлю, что куда бы Месси ни пришел - на нем зарабатывают все команды, как и он сам. Переход в "Интер" - удачный ход Бекхэма, он молодец", - приводит слова Селюка спортивное радио "Движение".

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. В семи матчах за американский клуб он забил десять голов и сделал один ассист.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Месси Лионель Пеле Марадона Диего

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:31
Мировой футбол
В "Интер Майми" оценили поступок Месси после завоевания трофея
Сегодня , 08:40
Мировой футбол
"Барселона" отреагировала, что Месси стал самым титулованным футболистом в истории
Сегодня , 07:45
Мировой футбол
Тренер "Интер Майами" высказался об игре Месси
Вчера , 17:39
Мировой футбол
"Бешикташ" зарегистрировал Зайнутдинова
Вчера , 14:40
Мировой футбол
Героине финала ЧМ по футболу сообщили печальную новость
Вчера , 13:16
Мировой футбол
Криштиану Роналду совершил омерзительный поступок и попал на видео
Вчера , 13:00
Мировой футбол
Глава испанской федерации поцеловал в губы футболистку после ЧМ. Известна ее реакция
Вчера , 12:09
Мировой футбол
"Превзошел Пеле и Марадону". Месси назвали лучшим футболистом всех времен
Вчера , 11:36
Мировой футбол
Стала известна зарплата нового партнера Роналду в "Аль-Насре"
Вчера , 10:24
Мировой футбол
В "Интер Майами" раскрыли мотивацию Месси
© 2008 - 2023 ТОО «EML»