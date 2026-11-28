Нападающий "Аль-Насра" Жоау Феликс рассказал о желании вновь попробовать себя в европейском футболе. Португалец не исключает возвращения в один из топовых чемпионатов уже в ближайшие годы, сообщают Vesti.kz.

"Мечтаю ещё вернуться в Европу. Не знаю, произойдёт ли это в этом году, следующем или через два года, но у меня есть амбиции вернуться и получать больше удовольствия от европейского футбола. Хочу перейти в большой европейский клуб из Испании, Италии, Англии, Франции или Германии. Я уже играл в больших командах и хочу продолжить в том же направлении.

Посмотрим, появится ли заинтересованность, а затем примем лучшее решение. Сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы помочь "Аль-Насру" выиграть больше титулов. После апреля-мая, ближе к завершению контракта, мы подробнее обсудим, какие есть варианты, куда можно отправиться или стоит ли остаться. Пока не хочу поднимать этот вопрос, вернёмся к нему через несколько месяцев", - цитирует Феликса португальское издание Record.