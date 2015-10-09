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Португалец передумал. Раскрыто будущее Криштиану Роналду

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Португалец передумал. Раскрыто будущее Криштиану Роналду ©ФК "Аль-Наср"

Форвард "Аль-Насра" португалец Криштиану Роналду намерен остаться в клубе и продлить контракт, который истекает через считанные дни - 30 июня, передают Vesti.kz.

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Форвард "Аль-Насра" португалец Криштиану Роналду намерен остаться в клубе и продлить контракт, который истекает через считанные дни - 30 июня, передают Vesti.kz.

По данным Gazetaexpress, пятикратный обладатель "Золотого мяча" отказался от идеи покинуть Саудовскую Аравию и за закрытыми дверями обсуждает продление соглашения. У Роналду нет предложений от других клубов, но он требует серьезных перемен внутри "Аль-Насра".

Одним из таких шагов стала отставка исполнительного директора клуба Маджеда Джамана Альсорура. После увольнения он заявил, что подаст в суд на руководство.

"Сегодня меня уволили способом, который я считаю непрофессиональным, неуместным и неприемлемым. Поэтому начинается спор между мной и руководством клуба — и пусть правда восторжествует", - сказал специалист.

Критике также подвергается спортивный директор команды Фернандо Йерро — на фоне неудовлетворительных результатов.

Ранее Роналду писал в своих соцсетях:

Эта глава завершена. История? Все еще пишется. Спасибо всем.

Напомним, что ранее Криштиану Роналду предложили сенсационный трансфер - он дал ответ.

Также победитель Лиги чемпионов выбрал между Роналду и Месси.

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