Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 22:06
 

"С другой планеты". Победитель лиги чемпионов выбрал между Роналду и Месси

  Комментарии

Поделиться
"С другой планеты". Победитель лиги чемпионов выбрал между Роналду и Месси ©depositphotos.com

Вингер ПСЖ и лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия не побоялся высказать свое мнение о противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Вингер ПСЖ и лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия не побоялся высказать свое мнение о противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

"Криштиану Роналду или Лео Месси? Мне нравится Роналду, но Месси - с другой планеты", - сказал Хвича стримеру с ником FaZe Jason.

Сам ПСЖ сейчас блестяще выступает на клубном чемпионате мира в США: в дебютном матче под руководством Луиса Энрике парижане разгромили "Атлетико" со счетом 4:0. 

весенней части сезона Хвича уже стал обладателем "золотого дубля" во Франции и завоевал Лигу чемпионов, а ранее, представляя "Наполи", он выиграл скудетто в Серии A 2024/25.


Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
19 июня 00:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
(Эр-Рияд)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Аль-Хиляль
Проголосовало 118 человек

Реклама

Живи спортом!