"С другой планеты". Победитель лиги чемпионов выбрал между Роналду и Месси

Вингер ПСЖ и лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия не побоялся высказать свое мнение о противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

"Криштиану Роналду или Лео Месси? Мне нравится Роналду, но Месси - с другой планеты", - сказал Хвича стримеру с ником FaZe Jason.

Сам ПСЖ сейчас блестяще выступает на клубном чемпионате мира в США: в дебютном матче под руководством Луиса Энрике парижане разгромили "Атлетико" со счетом 4:0.

весенней части сезона Хвича уже стал обладателем "золотого дубля" во Франции и завоевал Лигу чемпионов, а ранее, представляя "Наполи", он выиграл скудетто в Серии A 2024/25.