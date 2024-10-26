Опубликован Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров в мире

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола теперь является самым высокооплачиваемым тренером в мире после того, как Роберто Манчини был уволен из сборной Саудовской Аравии.

По информации The Mirror Манчини зарабатывал около 21,5 млн фунтов в год и по этому показателю был самым высокооплачиваемым тренером мира, но теперь пальму первенства захватил Гвардиола, получающий 20 млн фунтов в год.

На втором месте находится босс "Арсенала" Микель Артета, который недавно продлил контракт с "канонирами" и увеличил зарплату с 9 млн фунтов до 15 млн фунтов в год.

Замыкает тройку лидеров главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне, который в прошлом году снизил свою зарплату с 16 млн фунтов до 13 млн фунтов в год.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футбольных тренеров в мире:

1. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") — 20 млн фунтов в год

2. Микель Артета ("Арсенал") — 15 млн фунтов

3. Диего Симеоне ("Атлетико") — 13 млн фунтов

4. Карло Анчелотти ("Реал") — 9,6 млн фунтов

5. Жозе Моуринью ("Фенербахче") — 8,9 млн фунтов

6. Жоржи Жезуш ("Аль-Хиляль") — 8,4 млн фунтов

7. Луис Энрике (ПСЖ) — 7,5 млн фунтов

8. Арне Слот ("Ливерпуль") — 6,8 млн фунтов

9. Эрик тен Хаг ("Манчестер Юнайтед") — 6,8 млн фунтов

10. Венсан Компани ("Бавария") — 6,7 млн ​​фунтов