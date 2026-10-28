Авторитетный спортивный портал Goal опубликовал первый рейтинг силы футболистов в борьбе за "Золотой мяч"-2027. Поскольку в текущем сезоне крупных турниров сборных не предвидится, ключевое значение для номинантов будут иметь матчи Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Главным претендентом на престижную награду признан 19-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. В текущем сезоне испанец уже отметился 12 голами и семью ассистами. Второе место в рейтинге занимает нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, а замыкает тройку фаворитов ещё один форвард каталонцев - Рафинья, успешно выступающий на позиции центрального нападающего после ухода Роберта Левандовски.

Действующий обладатель трофея Харри Кейн из "Баварии" расположился на четвёртой строчке. Пятерку замыкает молодой француз из "Пари Сен-Жермен" Дезире Дуэ, который получит больше игрового времени в парижском клубе из-за тяжёлой травмы Хвичи Кварацхелии.

Топ-10 фаворитов на "Золотой мяч"-2027:

1. Ламин Ямаль ("Барселона");

2. Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид);

3. Рафинья ("Барселона");

4. Харри Кейн ("Бавария");

5. Дезире Дуэ (ПСЖ);

6. Майкл Олисе ("Бавария");

7. Витинья (ПСЖ);

8. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");

9. Деклан Райс ("Арсенал");

10. Усман Дембеле (ПСЖ).